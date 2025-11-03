سوريا: إصابة 5 أشخاص في انفجارين استهدفا مقر فرقة عسكرية شرقي دير الزور

أصيب 5 أشخاص، بينهم مدنيون، إثر انفجارين متتاليين استهدفا مقراً للفرقة 86 بالجيش السوري في مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، اليوم الاثنين، بإلقاء أشخاص مجهولين مساء أمس الأحد قنبلة يدوية على أحد مقار الفرقة 86 بالقرب من مدرسة المعري بمدينة البوكمال، ما أدى إلى انفجارها وإصابة 3 عناصر من الفرقة.

وأضاف المراسل، أن الانفجار الثاني، نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من المقر المذكور، وذلك في أثناء محاولة العناصر اللحاق بالمهاجمين المجهولين الذين ألقوا القنبلة اليدوية.

وبحسب مراسل تليفزيون سوريا، فقد أدى الانفجار الثاني لوقوع إصابتين في صفوف المدنيين، وتم نقل المصابين في الانفجارين إلى مستشفى الزبير ومستشفى عائشة في المدينة، فيما لم تُعرف دوافع الهجومين أو الجهة المسئولة عنهما.