اتفقت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على بدء عمل فرق التفاوض لإعداد الاتفاقات الائتلافية والخطوط الأساسية للحكومة المقبلة، والتوصية بتكليف رئيس حزب «ياشار»، جادي آيزنكوت، بتشكيلها.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع في هرتسليا ضم آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيجدور ليبرمان ويائير جولان، بمشاركة يائير لابيد، وفق ما أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست».

وبحسب البيان المشترك الذي نشره موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، اتفق المشاركون على تنسيق التحركات داخل الكنيست منذ أيامه الأولى، والعمل لتشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو.

واستمر الخلاف بشأن مرشح رئاسة الكنيست، مع تأجيل حسمه إلى الأحد أو الاثنين المقبلين، الموافقين 8 و9 نوفمبر، قبل افتتاح البرلمان الجديد في 10 نوفمبر.

ونقل الموقع أن بينيت وليبرمان يؤيدان تولي لابيد المنصب، بينما طلب آيزنكوت إرجاء القرار.

وفي ملف الأحزاب العربية، أفاد التقرير بأن ليبرمان تمسك برفض التعاون معها، وأبدى آيزنكوت وبينيت موافقتهما، بعدما استفسر جولان عن نهائية هذا الموقف. كما بقي باب التواصل مع الأحزاب الحريدية مطروحًا خلال النقاش.

وتأتي التحركات قبل مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مع الكتل البرلمانية، يومي الأربعاء والخميس، لاختيار النائب الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة. وتمتلك أحزاب المعارضة الأربعة 48 مقعدًا، ما يجعل تشكيل حكومة مرتبطة باتفاقات أوسع داخل الكنيست.