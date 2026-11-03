محافظ مطروح يتفقد القافلة التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بمشاركة 500 طالبة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، القافلة التعليمية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، ووبحضور المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم في أسبوعها الثاني، بمشاركة نخبة من معلمي المرحلة الإعدادية، واستفادت منها نحو 500 طالبة.

وتابع محافظ مطروح، انتظام محاضرات القافلة التى انطلقت اليوم الثلاثاء، ومستوى الشرح المقدم، ووجّه بمتابعة التحصيل الدراسي وإجراء التقييمات اللازمة لقياس مدى استيعاب الطلاب وتحديد نقاط الضعف ومعالجتها، مؤكدًا أهمية تشجيع الطلاب على الاجتهاد والمذاكرة وتحقيق التفوق، باعتبارهم مستقبل المحافظة، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم.

وتستمر القافلة حتى نهاية امتحانات الشهادة الإعدادية، وتُعقد يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بقاعة مكتبة مصر العامة للطالبات، وقاعة العمد والمشايخ للطلاب.