 كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجيا مزود برأس حربي عنقودي - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 8:28 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -
النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجيا مزود برأس حربي عنقودي


نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 8:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 - 8:20 ص

  أجرت كوريا الشمالية تجربة على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي مزود برأس حربي عنقودي (تشتيتي)، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الاختبار أُجري الاثنين.

وذكرت الوكالة أن الرأس الحربي "قادر على تحويل منطقة مستهدفة مساحتها من 5 إلى 6 هكتارات إلى رماد باستخدام قوته القصوى عالية الكثافة". ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت يوم السبت الماضي قنبلة عنقودية يمكن تركيبها على صواريخ باليستية تكتيكية. وتحظر قرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على البلاد إطلاق الصواريخ الباليستية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك