كوريا الشمالية تختبر صاروخ كروز استراتيجيا مزود برأس حربي عنقودي

أجرت كوريا الشمالية تجربة على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي مزود برأس حربي عنقودي (تشتيتي)، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الاختبار أُجري الاثنين.

وذكرت الوكالة أن الرأس الحربي "قادر على تحويل منطقة مستهدفة مساحتها من 5 إلى 6 هكتارات إلى رماد باستخدام قوته القصوى عالية الكثافة". ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت يوم السبت الماضي قنبلة عنقودية يمكن تركيبها على صواريخ باليستية تكتيكية. وتحظر قرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على البلاد إطلاق الصواريخ الباليستية.