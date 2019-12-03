زراعة البحيرة: إطلاق منظومة «كارت الفلاح» خلال أيام

أكد المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إطلاق منظومة كارت الفلاح خلال أيام قليلة، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من قبل الوزارة بخصوص الانتهاء من منظومة كارت الفلاح فى أسرع وقت ممكن بالمحافظة.

ووجه «الزواوي»، خلال رئاسته للاجتماع الشهري مع مديرو الإدارات الزراعية بالمراكز ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، بضرورة تصحيح الأحواض والأسماء والأخطاء على المنظومة وتعديل الحيازات حتى تتمكن المديرية من تطبيق المنظومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المهندس شاهين فؤاد، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه تم عقد ورشة عمل لسرعة تطبيق منظومة كارت الفلاح، حيث تضمنت الورشة تدريب الأعمال الخاصة بميكنة الجمعيات الزراعية، والتي تشمل تسليم كل جمعية زراعية جهاز حاسب لوحي (تابلت) مجهز بالمنظومة لاستخدامه فى تعديل بيانات الحائزين وبيانات الحصر الزراعي الموسمي وأتاحه تقارير لجميع الحائزين الخاصة بالجمعية والمسجلة على منظومة دعم المزارع.

كما تم التدريب أيضاً على ماكينات نقاط البيع (POS) والمسلمة لكل جمعية زراعية لمعرفه رصيد الحائز من السماد حتى يتمكن من صرف السماد للحائز.