استعاد ميلان كونديرا، الروائي التشيكي المعروف بأعماله التي تتضمن "ذا أنبيرابل لايتنيس أوف بيينج"، وتعنى كائن لاتحتمل خفته، الجنسية التشيكية بعد 40 عامًا من سحبها بموجب الحكم الاشتراكي في البلاد.

وكانت جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية، كما كانت معروفة في ذلك الوقت، سحبت الجنسية من كونديرا بعد نشره لكتاب "ذا بوك أوف لافتر آند فورجيتينج" (كتاب الضحك والنسيان) في عام 1979، وهي رواية تعرض مواطنين تشيكوسلوفاكيين يعارضون الحكومة.

وقال بيتر درولاك، سفير التشيك في فرنسا، في حديث لصحيفة "برافو"، إنه قد سلم كونديرا وثائق الجنسية يوم الخميس الماضي في منزل الروائي الشهير.

وأشار «درولاك» إلى أن كونديرا كان سعيدًا بالحصول على جنسيته من جديد، مضيفًا أن كونديرا "لديه شعور قوي جدًا بالهوية التشيكية".

ويبلغ كونديرا حاليًا 90 عامًا، ومازالت علاقته بالجمهورية التشيكية محفوفة بالمخاطر، كما لم تظهر الكثير من رواياته بلغته الأم بعد.