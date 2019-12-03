الخارجية الروسية تعليقا على الاتفاقية بين أنقرة وطرابلس: يجب تجنب رفع التوتر في المتوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تأمل أن تمتنع تركيا وحكومة الوفاق الليبية عن الخطوات المؤدية إلى تفاقم التوتر بليبيا والبحر المتوسط، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء.

واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، الأربعاء الماضي، في قصر دولما بهتشة بمدينة إسطنبول، حيث وقعا على اتفاق يتيح لأنقرة باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، وتزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وفقًا لمجلس النواب الليبي.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، التوافق ما بين وزارء خارجية مصر وقبرص واليونان على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.