الفاتيكان يعلن استقبال 43 لاجئا من جزيرة ليسبوس اليونانية

أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين أنه سيستقبل بناء على رغبة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، 43 شخصا من مخيم لاحتجاز اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وقال الفاتيكان في بيان إنه سيجري نقل هؤلاء اللاجئين إلى روما وستقوم جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية برعايتهم نيابة عن الفاتيكان.

وأضاف البيان أن مبعوث البابا فرانسيس، الكاردينال كونراد كراجوفسكي، قد توجه إلى ليسبوس ومن المقرر أن يعود الى روما وبرفقته 33 لاجئا يوم الأربعاء.

ومن المقرر إجلاء 10 لاجئين آخرين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال زيارته للجزيرة اليونانية في أبريل 2016، اصطحب البابا فرنسيس معه 12 لاجئا سوريا، وتبعهم تسعة آخرون في يونيو 2016.

ويعيش اللاجئون في مخيم موريا وغيره من مراكز احتجاز المهاجرين في الجزيرة اليونانية أوضاعا صعبة بسبب الزحام الشديد.

وقد أفادت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الخيرية مؤخرًا أن عشرات الآلاف من الأشخاص محاصرون، وهو ما دفع العديد منهم ، بمن فيهم الأطفال، إلى إيذاء النفس أو الانتحار.