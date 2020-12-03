الإحصاء: الأسرة التي يقل دخلها عن 3218 جنيها شهريا فقيرة

كشفت مؤشرات البحث والإنفاق التي استعرضها جهاز التعبئة والإحصاء اليوم، ارتفاع الدخل الشهري للفقر للأسرة المكونة من فردين بالغين إلى 1932 جنيها شهريا بدلا من 876 جنيها خلال عام 2017-2018، كما ارتفع الدخل الشهري للأسر المكونة من فردين بالغين وطفلين إلى 3218 جنيها، بمعنى أن الأسر التي يقل دخلها شهريا عن هذا الرقم تعد من الأسر الفقيرة.



وكشفت مؤشرات البحث، عن انخفاض نسب الأسر التي تعاني من الفقر المدقع من 6.2% خلال عام 2017-2018 إلى 4.5% في عام 2018-2019.



وأكدت هبة الليثي مستشار جهاز الإحصاء، أن مؤشرات الفقر انخفضت في غالبية محافظات مصر، وخاصة ريف الوجه البحري.



وأظهرت مؤشرات البحث والإنفاق عن أن 48% من سكان الريف في الوجه القبلي فقراء، وأن ثلثين الفقراء في مصر يتواجدون في الريف.



وأكدت المؤشرات أنه كلما ارتفع معدل التعليم تراجعت نسبة الفقر، حيث تصل نسبة الفقراء من الحاصلين على تعليم جامعي إلى 9.4%، وترتفع إلى الثلث بين الأميين.



وكشفت المؤشرات عن استهداف برنامج تكافل وكرامة للفقراء، حيث إن 87% من المستفيدين من البرنامج من أفقر 40% من الأسر المصرية.



وأظهرت المؤشرات أن الدعم الذي تحصل عليه الأسر يحد من تأثير الفقر، حيث كمل أن دعم الكهرباء يؤدي إلى خفض نسبة الفقر بـ2.8%، وأن الريف أكثر استفادة من دعم البوتاجاز مقارنة بالحضر، وبلغ إجمالي ما تحصل عليه الأسر من دعم شهريا يصل إلى 4559، وذلك من التموين، وودعم أسعار الغاز والكهرباء.