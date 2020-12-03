سعد: سنحصل على 20 مليون جرعة لقاح كورونا من جافي بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر من أوائل الدول التي تحصل على لقاح كورونا من التحالف الدولي للقاحات «جافي»، منوهًا إلى أن الأمر لا يعني الحصول على اللقاح شهر يناير المقبل.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن مصر محتمل أن تحصل على اللقاح في النصف الأول من العام المقبل، مرجحًا الحصول عليه من جافي شهر مايو 2021.

وعلل أسباب تأخر الحصول على اللقاح بطول قائمة الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا الساعية للحصول على جرعات من التحالف العالمي، فضلًا عن انتظار حصول اللقاحات على رخصة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح متحدث الوزراء أن مزايا التعامل مع «جافي» تشمل ضمان السعر المناسب، وأن ما سيوفره التحالف من لقاحات سيكون حاصلًا على رخصة الطوارئ وبضمان منظمة الصحة العالمية، قائلًا إن مصر ستحصل على 20 مليون جرعة بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق.

ولفت إلى أن مصر في الغالب ستحصل على لقاح «أسترازينيكا» أكثر من احتمالية حصولها على لقاح «فايزر»، موضحًا أن الأخير يتطلب درجة تبريد تصل إلى 70 تحت الصفر وهي غير متوفرة بالدول المتقدمة.

وتابع سعد، أن لقاح «مودرنا» سيدخل ضمن اللقاحات التي يتعامل معها التحالف الدولي للقاحات، لو نجح في الحصول على رخصة الطوارئ، قائلًا إن العالم يتسابق ويتحدث عن اللقاحات الجديدة.

وأكد أن الحكومة المصرية سباقة في التفاوض للحصول على لقاح، مشيدًا بدور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التي تبذل مجهودًا كبيرًا في هذا الملف.

وعُقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، فيما يتعلق بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتي تم رصدها حتى أمس.

وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.