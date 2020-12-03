تونس: 27 وفاة و3463 مصابا بكورونا في المدارس

أعلنت وزارة التربية التونسية، مساء اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بالوسط المدرسي، بلغ 3463 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية - أنه جرى تسجيل 1590 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1089 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1470 إصابة، تماثل منهم 1052 للشفاء.

كما تم تسجيل 316 إصابات تتوزع بين المشرفين والإداريين، شفي منهم 218 حالات، إضافة إلى 87 إصابة في صفوف العمال، وتم شفاء 69 حالة من بينهم.