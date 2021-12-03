قال الفنان حسن الرداد، إنّ فكرة الخوض في مجال الإنتاج الفني تراوده منذ فترة طويلة وضمن النصائح التي حدثه عنها الفنان الراحل نور الشريف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "عملية الانتاج فى دماغي من زمان وكان من الحاجات اللي نور الشريف قالي عليها وناوي أدخل فيه".

وأوضح أنه حال عمله في الإنتاج سيختار إنتاج فيلم كوميدي لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وكشف حسن الرداد عن طبيعة مرض والدته قائلا: "والدتي كانت بتدخل المستشفى كل 3 أسابيع والناس متعرفش ده ومش بتشوف الحاجات الخاصة، وكنت بعمل توازن وبحاول اختفي وكانت والدتي بتنقل دم كل 3 أسابيع".