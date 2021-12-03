محمد ممدوح لـ«الشروق»: فيلم أبو صدام يعبر عن سينما مختلفة في مصر

عبّر الفنان محمد ممدوح، عن فخره بتمثيل مصر في مهرجان القاهرة السينمائي عبر فيلم "أبو صدام".

وقال في تصريحات لـ"الشروق"، إنّ الفيلم تجربة جديدة ويعبّر عن سينما مختلفة في مصر، لافتًا إلى أن الفيلم به حالة من التحدي لجذب المشاهد على مدار الأحداث.

وأضاف أنّ الفيلم مكتوب بشكل مميز، ويتضح ذلك في شخصية أبو صدام وحسن (التباع) والتريلا التي يتم التصوير عليها.

وأشار إلى أنّ كل مشاهد الفيلم صعبة، لا سيّما تحركات التريلا على الطريق الصحراوي الدولي.

وعُرض الفيلم الروائي "أبو صدام"، يوم الثلاثاء، ضمن المسابقة الرسمية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو أحد عروض السجادة الحمراء، وهو من إخراج نادين خان، ومن إنتاج مصر.

تدور الأحداث عن سائق الشاحنات القديم ذو الخبرة "أبو صدام"، الذي يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي، بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.