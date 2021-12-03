نفذت قوة عراقية مشتركة اليوم الجمعة عملية أمنية في جنوب مدينة تكريت الواقعة على بعد 160 كم شمال غرب العاصمة بغداد.

وأفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم بأن قوة مشتركة نفذت عملية أمنية في النباعي وعرب الحلابسة جنوب تكريت شمال العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن هذه العملية تهدف لملاحقة فلول داعش والقضاء على أي تحركات لهم بتلك المناطق.

وأكدت أن القوات الأمنية قامت بتطهير كافة المناطق في جنوب تكريت وتثبيت نقاط أمنية للجيش العراقي لمنع استغلالها من قبل العناصر الداعشية الإرهابية.

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.