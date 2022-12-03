أحيا الفنان تامر حسني، الحفل السنوي لاستقبال الطلاب الجدد لإحدى الجامعات الخاصة وسط أجواء عالمية من التجهيزات والحضور غير للمسبوق لمختلف المراحل والكليات.



وصعد تامر على خشبة المسرح مرددا أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك".. بعدها حرص على توجيه التحية للطلاب لحفاوة الاستقبال.



وقدم تامر، عددا من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "مبطلناش إحساس"، "كل مرة"، "حلو المكان"، "يانا يا مفيش"، "ارجعلي"، "قسمة ونصيب"، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير "عشأنجي" منها "خدنا مناعة"، "أحلى كلام"، "مابجيش بالطريقة دي"، "زي الأيام دي"، "سجل يا تاريخ"، "سواحنا"، "ليه طلة".



وحرص تامر على تقديم عدد كبير من المواهب الغنائية المميزة من طلاب وطالبات الجامعة، وشاركته مجموعة في تقديم إحدى أغانيه بشكل خطف أنظار الحضور حيث ظهروا كمطربين محترفين عقب التدريب الذي أشرف عليه تامر قبيل الحفل بأيام.