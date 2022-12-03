 كأس العالم.. ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع للمنتخب الهولندي أمام أمريكا - بوابة الشروق
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كأس العالم.. ثلاثي هجومي في التشكيل المتوقع للمنتخب الهولندي أمام أمريكا

محمد مجدي
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 12:06 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 12:06 م

يواجه المنتخب الهولندي نظيره الأمريكي مساء اليوم السبت على ستاد خليفة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم «FIFA قطر 2022».

وبلغت الطواحين الهولندية دور ثمن النهائي من المونديال بعد أن نجحت في إنهاء منافسات دور المجموعات في المركز الأول، حيث تواجدت في المجموعة الأولى والتي ضمت كلا من السنغال، قطر والإكوادور.

ومن المتوقع أن يبدأ لويس فان خال مباراة الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت

خط الدفاع: ناثاني آكي، فيرجيل فان دايك، يوريان تيمبر

خط الوسط: دالي بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دينزل دومفريس

خط الهجوم: دافي كلاسين، ديباي، كودي جاكبو


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