السفارة المصرية بفيينا تشارك في سوق الأمم المتحدة الخيري السنوي

شاركت السفارة المصرية في فيينا اليوم /السبت/ في السوق الخيري السنوي للأمم المتحدة والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا.



افتتح الجناح المصري السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وحرمه حيث قدم الجناح إكسسوارات وهدايا تعكس الحضارة المصرية القديمة كما تصدر الجناح العلم المصري وعبارة "تحيا مصر".



وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة في فيينا اليوم السبت أن السوق تضمن أجنحة للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية كما شهد العديد من العروض الفنية والموسيقية والمسابقات التي تعبر عن الثقافات المختلفة.



وأشار البيان إلى تخصيص العائد من السوق لصالح الأغراض الخيرية ومساعدة ضحايا الفقر والجوع في الدول شديدة الفقر.