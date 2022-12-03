لوكاشينكو: الجنود الروس والبيلاروس يتدربون كجيش واحد لحماية الأمن الإقليمي للبلدين

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الجنود الروس والبيلاروس يتدربون كجيش واحد لحماية الأمن الإقليمي للبلدين.



وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو التقى خلال زيارته إلى مينسك، الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو وناقشا التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين لضمان أمن المنطقة.



وفي سياق ذي صلة.. وقع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، بروتوكولا يقضي بإجراء تعديلات على اتفاق الأمن الإقليمي المشترك بين البلدين.



وكانت كل من موسكو ومينسك قد أعلنتا سابقا عن تشكيل قوات عسكرية مشتركة لحماية الحدود البيلاروسية والدفاع عنها في ظل استمرار الاستفزازات الأوكرانية بالمناطق الحدودية.