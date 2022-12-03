أدانت مملكة البحرين، محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية لباكستان في العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدة ضرورة حماية البعثات والمقار الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي الدولي.



وعبرت البحرين، في بيان أصدرته وزارة الخارجية أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت، عن تضامنها مع باكستان وشعبها الصديق ورفضها لجميع أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.



وتعرض مجمع السفارة الباكستانية في كابول لهجوم امس الجمعة استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني، ولم يصب السفير بأذى لكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم، بحسب وزارة الخارجية الباكستانية.