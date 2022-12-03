قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن محمد عادل حكم مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري، أخطئ كثيرًا بسبب خوفه من هجوم الجماهير عليه.

وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره طلائع الجيش بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «محمد عادل أيده كانت بتترعش في مباراة الأهلي والمصري، كان خايف من هجوم الجماهير عليه مرة تانية».

وأضاف رئيس الزمالك: «طلائع الجيش أتظلم تحكيميا كتير في مباراة الأهلي الأخيرة، بس دلوقتي أشتكى لمين جايبين لينا رئيس لجنة حكام أجنبي (مارك كلاتنبرج)، ومحدش عارف يتكلم معه».

وتابع منصور: «لما كان بيحصل أي مشكلة من التحكيم أيام ما كان رئيس اللجنة عصام عبد الفتاح أو جمال الغندور، كنت بتصل بيهم بعد المباراة ونحل الأزمة، دلوقتي مفيش حد نتكلم معاه».

وأوضح رئيس الزمالك: «تقدمت بطلب رسمي لإلغاء الفقرات التحكيمية بالبرامج التليفزيونية في مباريات الدوري وكأس مصر».

وأتم: «الحكم هو قاضي الملعب ومينفعش حد يعلق على قرارته نهائي، واللى بيحصل في البرامج دا اسمه تهريج ولازم الفقرات دى تتلغى».