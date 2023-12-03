سمير غطاس: اعتقاد الاحتلال في الضغط على حماس حال دون استمرار الهدنة

كشف الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أسباب انتهاء الهدنة المؤقتة بين المقاومة وإسرائيل، بعد أن دامت 7 أيام، بوساطة مصرية قطرية.

وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن أحد الأسباب الأساسية لتوقف الهدنة بين المقاومة وإسرائيل، هو رغبة حماس في تقديم جثث لثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، وهو ما رفضته تل أبيب، هذا بالإضافة إلى أن مقتل أسرة مكونة من أم ورضيع وطفل آخر قتلوا نتيجة القصف كما أعلنت حماس، طالبت إسرائيل بالإفراج عن الأب.

ولفت إلى المقاومة رفضت الإفراج عن هذا الأب، لأن الرجال والعسكريين لهم صفقة أخرى وحساب آخر، الأمر الذي عطل الصفقة، منوها بأن هناك تنفيذ شقيقين فلسطينيين سبق أسرهما، عملية فدائية قتلوا أربعة إسرائيليين ليستشهدوا بعدها، الأمر الذي ساهم في تعطيل استكمال الصفقة، مع الأخذ في الاعتبار أن جيش الاحتلال من اللحظة الأولى بالحرب يعارض وقف إطلاق النار وإجراء صفقة لتبادل الأسرى.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي الذي حال دون استمرار الهدنة هو اعتقاد الاحتلال أنه بمفرده وبقوة السلاح، يستطيع الضغط على حماس، إما أن تفرج تماما عن الأسرى أو الحصول على معلومات تمكنه من الوصول إلى الرهائن، مشددا على أن هناك ضغوطا داخلية وخارجية على رأسها الولايات المتحدة، جرت ممارستها على إسرائيل، حتى جرى التوصل لوقف إطلاق النار لمدة مؤقتة خلال الأيام الماضية.

وذكر أن الضغط الآن في إسرائيل تحول إلى ما يشبه الإزعاج، فما يتبقى الآن 137 رهينة إسرائيلية موزعين ما بين 17 سيدة وطفل، والباقي رجال أمضوا خدمتهم العسكرية من كبار السن، ومجندين ومجندات ومنهم رتب عسكرية عليا، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.