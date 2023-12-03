خبير اقتصادي: تباطؤ الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة أدى لارتفاع الذهب على الفور

علق هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، على ارتفاع أسعار الذهب، في السوق العالمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن هناك علاقة عكسية بين سعر الذهب والدولار وسعر الفائدة على الدولار، معقبا: «في حالة زيادة الفائدة على الدولار يزيد سعر الذهب، وحين قرر الفيدرالي التباطؤ في زيادة سعر الفائدة على الدولار، أدى ذلك لزيادة سعر الذهب على الفور».

وتوقع استمرار زيادة أسعار الذهب ليصل أكثر من 2000 دولار للأوقية، لفترة طويلة، مع الأخذ في الاعتبار استمرار تراجع سعر الفائدة، في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، والحرب على غزة، منوها بضرورة عدم توجيه الأفراد الراغبين في الاستثمار بالذهب كل أموالهم في هذا القطاع، ولكن يجب أن يتحسبوا عند شراءه.

وشهدت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا بنحو 16 دولارًا، لتسجل أونصة الذهب الآن 2072 دولارًا، فيما لم يشهد الذهب في مصر أي تغيير اليوم بالأعيرة كافة.

وسجل سعر الذهب عيار 21 خلال تداولات اليوم السبت 2800 جنيها للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 2400، وبلغ سعر الجنيه الذهب 22400 جنيه.