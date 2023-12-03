حملة المرشح فريد زهران: زيادة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات عن اليوم الأول

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنها تتابع من خلال غرفة عملياتها إجراءات تصويت المصريين في الخارج لليوم الثاني على التوالي من خلال المندوبين المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة دول العالم، كما تلقت غرفة العمليات عددا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين المؤيدين للمرشح فريد زهران.

وأضافت الحملة في بيان لها، لقد لاحظت غرفة العمليات من خلال مندوبيها في أكثر من ٢٥ دولة، زيادة معدل الإقبال على الاقتراع بالمقارنة بيوم أمس الجمعة حيث يعتبر اليوم السبت يوم أجازة رسمية في معظم دول العالم.

وأصدرت غرفة العمليات بيانا صباح اليوم تنتقد ما وصل إليها بأن بعض الناخبين يحملون صورا لأحد المرشحين أمام وداخل مراكز الاقتراع، وفي المقابل أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا أوضحت فيه قيامها بالتحقيق فيما تضمنه بيان الحملة إنتهت فيه إلى أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد مظاهر احتفالية من بعض المواطنين خارج حرم مراكز الاقتراع، دون أي انحياز من جهات الإدارة لمرشح بعينه، وهو ما نتمنى التزام الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية به، ونؤكد شكرنا لتفاعل اللجنة مع بيان الحملة.