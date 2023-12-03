تقرير: رئيس COP28 يشكك في طلب التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

شكك رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، سلطان الجابر، في الإجماع العلمي على أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ضروري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 5ر1 درجة مئوية، وفقا لتقرير إعلامي نشر اليوم الأحد.

قالت صحيفة "ذا جارديان" ومركز التقارير المناخية اليوم الأحد إن الجابر قال في رابط فيديو مع ممثلي الأمم المتحدة في نوفمبر، من بين أمور أخرى، إنه "لا يوجد علم" لإثبات أنه من الضروري التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 5ر1 درجة مقارنة بما قبل عصر الصناعة.

وخلال مؤتمر الفيديو، قال الجابر أيضا إن التنمية دون استخدام الطاقة الأحفورية غير ممكنة "إذا كنت لا تريد أن تقذف بالعالم إلى العصر الحجري".

وفي بداية مؤتمر "كوب 28"، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "العلم واضح. هدف 5ر1 درجة ممكن فقط إذا توقفنا أخيرا عن حرق الوقود الأحفوري ".

وعندما سألتها صحيفة الجارديان، لم تنكر رئاسة "كوب 28" التصريحات، لكنها ذهبت إلى القول بأن الجابر أشار إلى حقيقة أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تفترض أيضا في سيناريوهاتها أن الوقود الأحفوري سيستمر في لعب دور في نظام الطاقة في المستقبل، وإن كان أصغر.