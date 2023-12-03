مقتل تسعة أشخاص في هجوم لمسلحين على منجم في بيرو

قالت وزارة الداخلية في بيرو يوم السبت إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون بعد هجوم قام به مجموعة من المسلحين على منشآت منجم بوديروسا بمقاطعة باتاز في بيرو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للوزارة في وقت متأخر من يوم السبت قولها إن الشرطة الوطنية في بيرو استعادت السيطرة على المنجم وصادرت أسلحة واعتقلت سبعة من المشتبه بهم في الهجوم المميت الذي تم تنفيذه بالمتفجرات.

وقبل وصول الشرطة، هاجم المسلحون أفراد أمن الشركة وخطفوا أربعة أشخاص.

ويأتي الهجوم بعد عام من عزل واعتقال الرئيس اليساري السابق بيدرو كاستيلو، الأمر الذي أثار أشهرا من الاحتجاجات القاتلة التي أعاقت النشاط في المناجم في الدولة الواقعة في منطقة الأنديز.

يشار إلى أن بيرو تعد ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم، ومنتج مهم للفضة والذهب.