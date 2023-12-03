وكيل صحة دمياط يفاجئ مستشفى الزرقا المركزي بجولة مرورية لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، المرور المفاجئ على مستشفى الزرقا المركزي، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشئون الصحية، اليوم الأحد، أنه تابع الانضباط الإداري بالمستشفى، وتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع أعمال السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهروميكانيكية بالمستشفى، وتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية لمتابعة العمل ورصد المشكلات.

كما تابع مستوى رضاء المواطنين عن تقديم الخدمات الطبية بالمستشفى، وسط إقبال كثيف من المواطنين على الخدمات الطبية بالمستشفى، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بالمستشفى، ومدرسة التمريض بالزرقا، والتي تأتي ضمن خطة التطوير الخاصة بمديرية الصحة.