اليونيسف: لا يمكننا أن نسمح باستمرار الحرب على أطفال غزة

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قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» جيمس إلدر، الأحد، إنه لا يمكن السكان باستمرار الحرب على أطفال غزة.

جاء ذلك في مقطع مصور نشره إلدر، على حساب المنظمة عبر منصة «إكس»، على هامش زيارة يجريها لمستشفى ناصر الطبي، بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال إلدر: «بكل ضمير حي، لا يمكننا أن نسمح باستمرار هذه الحرب على أطفال قطاع غزة»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: «لا يمكننا، بكل ضمير حي، أن نسمح باستمرار هذه الحرب على الأطفال».

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.