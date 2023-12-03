الصليب الأحمر: الوضع في قطاع غزة كارثة حقيقية

قال المتحدث باسم الصليب الأحمر زياد أبو لبن، اليوم الأحد، إن الوضع في قطاع غزة يشبه الكارثة الحقيقية ما يتطلب إدخال كل ما يمكن من مساعدات غذائية وإغاثية وادوية ووقود إلى القطاع المنكوب.

وأوضح أبو لبن، في إفادة صحفية، أن الصليب الأحمر تمكن من إدخال طواقم طبية إلى المستشفى الأوروبي الذي تم فيه إجراء 150 عملية جراحية لمصابين.

وذكر أن طواقم الصليب تعمل أيضا على إدخال مواد ومستلزمات طبية إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة بعد أن ادخلت هذه المواد إلى مستشفيات في الجنوب.

بدوره قال مدير مُستشفى غزة الأوروبي يوسف العقاد، إن المشهد الكارثي في المُستشفى لا يمكن وصفه في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الطبية لكل الجرحى الذين ما زالوا يصلون إليه.

وأضاف العقاد، في إفادة صحفية، أن هناك 900 جريح يتواجدون في المستشفى الذي جرى توسعته من 250 سريرًا إلى 450 لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين ما يعني أن القدرة الاستيعابية باتت فوق طاقة المستشفى، مطالبا بالمسارعة العاجلة في تعزيز الطاقم الطبي.

ولفت إلى أن هناك المئات من الجرحى يعانون من شلل نصفي وشلل كلي إلى جانب مرضى العظام، الذين هم بانتظار اجراء العمليات الجراحية التي باتت غير متوفرة في المستشفى جراء الشح الكبير في المستلزمات الطبية اللازمة لإجرائها، مشيرا إلى أن هناك قرابة أربعين مريضا بحالة خطرة وموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.