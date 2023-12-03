تستعد محافظة جنوب سيناء لأعياد الكريسماس، برفع درجة الاستعداد القصوى، إضافة إلى إضاءة وجهات المنتجعات السياحية والميادين والساحات بمدن المحافظة السياحية بشكل عام، وفي مدينة شرم الشيخ بشكل خاص، وانتشرت أشجار الكريسماس، وبابا نويبل، والتماثيل التي تحمل مصابيح مضيئة في مداخل الفنادق والميادين الساحات، وكتابة 2024 بالإضاءة، وأشكال مضيئة متنوعة، مما أعطى للمدينة رونقًا وجملًا، وأصبحت تتلألأ بألوان وأنواع الإضاءة المبهجة واللافتة للنظر.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ ترتدي ثوبًا جديدًا هذا الموسم، مؤكدًا أن معظم الفنادق غيرت ديكورات الإضاءة الخاصة باستقبال العام الجديد، وتجهيز برامج وحفلات غنائية متنوعة تتناسب مع جميع أذواق السائحين من مختلف جنسيات العالم.



وأوضح المحافظ، في تصريح، اليوم الأحد، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية تشهد استقرارا نسبيا في الإشغالات السياحية خلال هذا الموسم السياحي الشتوي، تزامنًا مع الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإشغالات الفندقية خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنًا مع أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، خاصة أن الأجواء بمنتجعات جنوب سيناء دافئة، وتعد مشتى سياحي رائع، وتتمتع بالمقومات السياحية التي تلبي احتياجات السائحين الترفيهية والثقافية والدينية من مختلف جنسيات العالم.



وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات الكريسماس بالمنتجعات والفنادق السياحية، إضافة إلى التشديد على كشف هوية القادمين إلى المحافظة، والتفتيش بداية من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى طابا، وتكثيف الكمائن على مداخل المدن السياحية، ونشر الخدمات الثابتة والمتحركة، وسيجري تكثيف أفراد الخدمة المترجلة في محيط المنشآت السياحية والشواطئ لتأمين الاحتفالات.



وقال مصدر بغرفة السياحة بجنوب سيناء، إنه يوجد إقبال على الحجوزات الفندقية منذ بداية الموسم السياحي الشتوي، ويزداد الإقبال مع اقتراب انطلاق احتفالات الكريسماس خاصة على المنتجعات السياحية بمدن شرم الشيخ وطابا، وبعد تنفيذ الفنادق والمنتجعات لخطط تسويقية لاستهداف أسواق سياحية جديدة أبرزها ودول شرق آسيا، بجانب الإعلان عن برامج سياحية مميزة.



وأكد أن المقصد السياحي المصري من المقاصد السياحية العالمية التي يزيد الطلب عليها خلال الموسم الشتوي، لما تتمتع به مصر بشكل عام وجنوب سيناء بشكل خاص من أجواء دافئة، وهذه الأجواء تجذب ملايين السائحين من محبي السياحية الشاطئية والمائية بشكل عام.



وقال أحمد علي، مسئول أحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية بشرم الشيخ اعتادت التجهيز والإعداد لاستقبال العام الميلادي الجديد بشكل مختلف كل عام، سواء من حيث الإضاءة، أو تزين واجهة الفنادق والرسيبشن بوضع أشجار الكريسماس المضيئة وبابا نويل ومن حوله الهدايا، أو البرامج الغنائية الفنية الاستعراضية المتنوعة، وأخيرًا إعداد الأطعمة التي يفضل السائحين من مختلف الجنسيات تناولها خلال أعياد الكريسماس.