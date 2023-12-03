سيناتور أمريكي: تحذير أوستن لإسرائيل ساذج

قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إنه فقد الثقة في وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بعد تعليقه "الساذج" بأن إسرائيل تخاطر بهزيمة استراتيجية في حربها مع حماس إذا فشلت في حماية المدنيين في غزة.

وأضاف جراهام، أحد صقور السياسة الخارجية الذي يدعم هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس، في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "الفشل الاستراتيجي هو السماح لحماس بالوقوف"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان جراهام يرد على سؤال حول تصريح أوستن، الذي قال فيه يوم أمس السبت إنه حث القادة الإسرائيليين على تجنب تزايد الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة المكتظ بالسكان في الوقت الذي يشن فيه حربه لتخليص المنطقة من حماس.

وقال جراهام عن أوستن: "لقد فقدت للتو الثقة كلها في هذا الرجل.. الهزيمة الاستراتيجية ستؤجج الفلسطينيين؟ إنهم ملتهبون بالفعل. لقد تعلموا منذ ولادتهم أن يكرهوا اليهود وأن يقتلوهم".