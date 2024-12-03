بايدن يشارك مع قادة أفارقة في قمة موسعة لتسريع تطوير ممر لوبيتو الاقتصادي

يبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، زيارة لمدينة لوبيتو في أنجولا؛ للمشاركة في قمة متعددة الأطراف حول تطوير ممر لوبيتو الاقتصادى الحيوي العابر لإفريقيا.

ويشارك في هذه القمة قادة أنجولا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، وزامبيا، بهدف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.

وتأتي هذه القمة في إطار مساعي الولايات المتحدة بتوسيع شراكاتها مع إفريقيا، وهي التزامات تم الإعلان عنها خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا في عام 2022. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات، بما يدعم الاندماج في الاقتصاد العالمي ويسرّع التنمية المستدامة.

وتسعى الولايات المتحدة وأنجولا، بالتعاون مع شركاء دوليين من خلال شراكة البنية التحتية والاستثمار العالمي (PGI)، إلى تحسين الاتصال العابر للقارات بين المحيطين الأطلسي والهندي. ويعتبر ممر "لوبيتو" مشروعًا اقتصاديًا استراتيجيًا من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات تجارية إضافية ويعزز الترابط الإقليمي.

وسيستضيف الرئيس بايدن ونظيره الأنجولي جواو لورينسو، القمة، التي تهدف إلى تسريع تطوير هذا الممر الاقتصادي الحيوي. ويعتبر ممر "لوبيتو" إحدى المبادرات الرئيسية التي يمكن أن تعزز التجارة الإقليمية عبر إفريقيا وربط الأسواق العالمية ببعضها البعض.

يشار إلى أن أحد أهم أدوات تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا هو قانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، والذي سمح لأنجولا بالاستفادة من التفضيلات التجارية منذ عام 2004. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وأنجولا حوالي 1.77 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل أنجولا رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في إفريقيا جنوب الصحراء.

ومن المتوقع أن تسفر القمة عن توافقات جديدة حول كيفية تسريع تطوير ممر لوبيتو، بالإضافة إلى استكشاف سبل جديدة لتعزيز الاستثمارات والبنية التحتية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة بشكل شامل ومستدام.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، وهو اليوم الذي وصل فيه الرئيس بايدن إلى أنجولا، عن منحة بقيمة 229 ألف دولار لدعم ترميم المتحف الوطني للعبودية في أنجولا بغرض الحفاظ عليه. كما أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لمسعى أنجولا لتسجيل ممر كوانزا، وهو طريق يمتد لأكثر من 100 ميل وكان يتم فيه نقل العبيد من المناطق الداخلية إلى الساحل، كموقع تراث عالمي لليونسكو.

وسيلقي جو بايدن، اليوم، خطابًا يتناول تاريخ أمريكا مع العبودية، وذلك في المتحف الوطني للعبودية في أنجولا، ومن المتوقع أيضًا أن يشيد بالاستثمارات الأمريكية الأخيرة في المنطقة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "نحن نتشارك الالتزام بمواجهة التاريخ المروّع لتجارة العبيد عبر الأطلسي، من خلال السعي لإعادة ربط الثقافات والاحتفاء بالتعاون بين أمتينا اليوم، هناك ما يقرب من 12 مليون أمريكي من أصول أنجولية"