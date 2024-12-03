الفيضانات تودي بحياة أكثر من 30 شخصا في ماليزيا وجنوب تايلاند

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن الفيضانات القوية التي نجمت عن هطول أمطار موسمية أودت بحياة أكثر من 30 شخصا ونزوح عشرات الآلاف في ماليزيا وجنوب تايلاند، حيث تعد الدولتان أماكن إيواء وخطط إجلاء تحسبا لهطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن كمية الأمطار التي هطلت لمدة خمسة أيام على الساحل الشرقي للبلاد الأسبوع الماضي تساوي كمية الأمطار التي هطلت خلال الستة أشهر الماضية، مما ألحق دمارا في ولاية كيلانتان بشمال شرق والبلاد وولاية تيرينجانو.

واستخدم رجال الإنقاذ قوارب لتوزيع الطعام على الضحايا المحاصرين في منازلهم. وقال أنور إن الحكومة ستتكلف مليار رينجيت (224 مليون دولار) لإصلاح البنية التحتية التي دمرتها الفيضانات.

وقد لقى ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم في ماليزيا، في حين كانت حصيلة الضحايا أعلى في جنوب تايلاند.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند اليوم الثلاثاء إن 25 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات التي وقعت في أقصى جنوب البلاد خلال الأسبوع الماضي. كما تضررت أكثر من 300 ألف أسرة، في حين اضطرت الكثير من المدارس و 98 منشأة صحية للإغلاق.