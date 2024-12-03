يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد المقبل اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع في سوريا.

ويأتي الاجتماع المرتقب بناء على طلب من سوريا لبحث الأحداث المتسارعة في الشمال السوري وما يحصل على الأرض وتداعياته.

وكان المندوب الدائم لفلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك قد أعلن أمس عن اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بناء على طلب فلسطين، وقد حظي الطلب بتأييد معظم الدول العربية لعقد المجلس الطارئ.

وأضاف السفير العكلوك أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي متابعة لقرار القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهر متواصلة، وإمعان العدوان الإسرائيلي الغاشم في ارتكاب مجازر دموية بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأشار العلوك إلى تهديدات وزراء في حكومة الاحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، وجرائم التهجير القسري والتجويع التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها إسرائيل في القطاع.