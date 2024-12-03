استشهاد 9 أشخاص وإصابة آخرين في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، يوم الاثنين، إن 9 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.



وفي التفاصيل، قالت الوزارة إن القصف الإسرائيلي على بلدة حاريص جنوبي لبنان مساء الإثنين، أدى في حصيلة أولية إلى سقوط 5 ضحايا وإصابة شخصين إثر استهداف منزلين مأهولين في البلدة.



وأضافت أن غارة على بلدة طلوسة أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه ووفق معلومات أولية فقد قصف سلاح الجو الاسرائيلي المنزلين بلدة حاريص جنوبي لبنان بعد عودة العائلتين النازحتين إليهما عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وتجددت الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان مساء الاثنين حيث استهدفت المقاتلات عدة مناطق جنوب البلاد وعلى الحدود السورية وسط خرق جلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وجاءت الهجمات عقب تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد على إطلاق "حزب الله" النار على موقع إسرائيلي مؤكدا أن تل أبيب وعدت بالرد على كل اختراق لوقف النار وهذا ما ستقوم به، علما أن حزب الله أعلن استهداف موقع رويسات العلم في كفرشوبا كرد دفاعي أولي تحذيري ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.