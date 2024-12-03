مشاركات دولية وفعاليات ثقافية لهيئة الكتاب خلال نوفمبر 2024

تسهم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في خلق حالة ثقافية مستدامة تلبي احتياجات الجمهور المتنوعة، وتحرص على تعزيز الثقافة ونشر المعرفة بمختلف أشكالها، وتنفيذا لهذا شاركت الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي 2024، في العديد من الأحداث الثقافية المصرية، والعربية، فضلا عن إصداراها مجموعة من المؤلفات المختلفة في كافة فروع المعرفة.

* مشاركة في 4 معارض دولية

فعلى مستوى الفعاليات الدولية، شاركت الهيئة في 4 معارض دولية، وهم: معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 43.

وتفقد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جناح الهيئة، مثنيا على الجناح المصري، مشيدا بتنوع الإصدارات في الجناح التي تعكس ثراء الثقافة المصرية وتراثها العريق.

وشاركت الهيئة، في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ47، بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة.

وشهد الجناح إقبالا كبيرًا من زوار المعرض، وشاركت الهيئة في معرض الجزائر للكتاب لعام 2024، بإصداراتها الفكرية والأدبية، ومعرض إسبوع الطفل الثقافي بالمملكة العربية السعودية.

* 3 معارض محلية

وعلى مستوى الفعاليات المحلية، نظمت الهيئة، خلال نوفمبر 3 معارض، وهم: معرض جامعة الأزهر بنين، ومعرض الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ومعرض جامعة الأزهر بنات، وقدمت الهيئة خلال المعارض الثلاث، مجموعة كبيرة من إصداراتها المتنوعة في كافة فروع المعرفة.