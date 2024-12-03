أمين عام الناتو: الحلف بحاجة لبناء علاقات قوية في الشرق الأوسط وأفريقيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، "إن الحلف بحاجة إلى أن يكون لديه علاقات قوية وبذل مزيد من الجهود لتعزيز علاقاته، والعمل على تقوية العلاقات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويجري العمل بنشاط في هذا الشأن".

وأكد أمين "ناتو" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحلف يعمل بشكل نشط في تقوية العلاقات في الشرق الأوسط من أجل تخطي كل العقبات وتناول كل المواقف بشكل فعال، كما أنه يجب اتخاذ خطوات نشطة وبناء علاقات ثنائية وبناء علاقات قوية مع الدول الإفريقية والشرق الأوسط، كما أن عليه أن يركز على بذل مزيد من الجهود في منطقة "يورو أتلانتيك"، كما أنه بحاجة لتفعيل كل القرارات وبناء العلاقات وإنشاء السياقات التعاونية.

وأوضح أن الحلف لديه مخاوف فيما يتعلق بما يحدث في الشرق الأوسط، موضحا "أنه يجري العمل على بناء قدرات عدد من الدول، ودعم التحالفات من حين إلى آخر، وبحث كل السبل لحل الأزمات بشكل تعاوني وبذل الجهود الجماعية لتحقيق ذلك".