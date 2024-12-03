رئيس وزراء بريطانيا يستقبل نظيره اليوناني في لندن

يزور رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء بريطانيا، في أول زيارة للمسئول اليوناني إلى لندن منذ الخلاف الذي وقع العام الماضي بشأن رخام البارثينون.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، نظيره اليوناني في مقر الحكومة؛ لإجراء مباحثات تتركز على الهجرة والحرب في أوكرانيا والجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال مكتب ستارمر، إن مصير الرخام ليس مدرجا على أجندة رئيس الوزراء.

وفي بداية اللقاء، قال ستارمر، إنه يأمل في البناء على علاقتنا الثنائية القوية والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال ميتسوتاكيس، إن اليونان تعتبر المملكة المتحدة جزءا أساسيا في مواجهة التحديات الأمنية التي نواجهها، وليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضا في جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط.

ويعد الرخام المتنازع عليه جزءا من مجموعة تعود إلى 2500 عام مضت، نقلها من أثينا مطلع القرن الـ19 الدبلوماسي البريطاني لورد الجين، وعرضها في المتحف البريطاني.

وقالت أثينا، إنه تم نقلها بصورة غير قانونية، وتريد استعادتها لكي يتم عرضها بجانب بقية منحوتات البارثينون في متحف بأثينا.