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روسيا تهاجم إمدادات الطاقة مجددا في غرب أوكرانيا

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 12:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 - 12:26 م

قالت مصادر مدنية وعسكرية اليوم الثلاثاء إن روسيا هاجمت مجددا إمدادات الطاقة في أوكرانيا بطائرات الدرون خلال الليل.

وتسببت إحدى الهجمات في انقطاع الكهرباء في مناطق بمدينة تيرنوبل بغرب أوكرانيا، حسبما كتب العمدة سيرهي نادال عبر تطبيق تليجرام. ولقى شخص حتفه وأصيب أربعة آخرون.

كما تعرضت منشأة للطاقة للهجوم في منطقة ريفن بغرب أوكرانيا. ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، تم اعتراض 22 طائرة درون من بين 28 طائرة فوق أوكرانيا.

وتأتي الهجمات في ظل تكثيف الحملة الروسية لتدمير البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قبل بداية طقس الشتاء القارص.

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