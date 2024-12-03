من المقرر أن تشارك أميرة ويلز في استقبال أمير قطر في بريطانيا اليوم الثلاثاء ، حيث تسعى الحكومة لإنجاح الزيارة الرسمية، حتى في ظل تعافي الأميرة من العلاج من السرطان.

ومن المقرر أن يستقبل ولي العهد البريطاني ويليام وأميرة ويلز كيت الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخة جواهر بن حمد بن سحيم آل ثان صباح اليوم. وبعد ذلك سوف يتوجه الأربعة إلى هورس جارد براد في وسط لندن، حيث سوف يرحب ملك بريطانيا تشارلز الثاني بالأمير والشيخة جواهر لكي تبدأ الزيارة الرسمية التي تستمر يومين، وتشمل زيارة كنيسة وستمنستر آبي وحفل عشاء في قصر باكينجهام ولقاء رئيس الوزراء كير ستارمر.

وتأتي هذه الزيارة في نهاية عام صعب بالنسبة للأسرة الملكية البريطانية.

فقد تخلى الملك عن مهامه لمدة شهرين عقب الإعلان في فبراير الماضي عن إصابته بنوع من السرطان لم يتم الكشف عنه. وبعد أسابيع، أعلنت كيت عن تشخيصها بالسرطان، وقالت إنها ستبتعد عن المهام العامة للتركيز على العلاج وشفائها.