البرلمان الألماني يقر إنشاء نصب دائم لضحايا بولندا في الحرب العالمية الثانية

يعتزم البرلمان الألماني، المضي قدما في التخطيط لإقامة نصب تذكاري للبولنديين الذين راحوا ضحايا في الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

جاء ذلك مع موافقة البرلمان بأغلبية كبيرة على مذكرة تضمنت مطالبة الحكومة الألمانية بالشروع "في القريب العاجل" في تخطيط وبناء نصب تذكاري في برلين، ليحلّ محل الحجر التذكاري المؤقت الذي جرى تدشينه في يونيو الماضي.

كما تضمنت المذكرة المطالبة بالبحث عن قطعة أرض "في قلب العاصمة" يُقام عليها البيت الألماني - البولندي ليكون مكانًا للتوعية والتلاقي.

يشار إلى أنه يوجد منذ ستة أشهر على أرض مبنى أوبرا كرول السابق في حي تيرجارتن ببرلين نصبٌ تذكاري مؤقت لضحايا الحرب من البولنديين.

وفي هذا المبنى – القريب من مبنى البرلمان – ألقى الزعيم النازي الراحل أدولف هتلر في الأول من سبتمبر 1939 خطابًا دعائيًا حول الهجوم الليلي على بولندا، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب العالمية الثانية.

وكان أكثر من خمسة ملايين شخص لقوا حتفهم في بولندا وحدها خلال الاحتلال وحكم النازيين القمعي.

وقالت أوتيليه كلاين المتحدثة باسم كتلة الاتحاد المسيحي لشئون السياسة الثقافية، إن إنشاء موقع تذكاري لائق ودائم يوضح أن ألمانيا تُوفي بمسئوليتها التاريخية وأنها تبعث برسالة واضحة مفادها أنها تعلمت من التاريخ.