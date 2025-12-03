دعا اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المواطنين للنزول والإدلاء بصوتهم ضمن إعادة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة «الملغاة» ومقرها مركز الفتح، مؤكدًا أن «المشاركة واجب وطني».

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة سير إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025؛ للاطمئنان على انتظام فتح اللجان، واستقبال الناخبين وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.

وأوضح أن الدائرة الثالثة تضم مراكز: الفتح، وأبنوب، والبداري، وساحل سليم، وقسم أسيوط الجديدة، مشيرًا إلى تخصيص لجنة عامة واحدة، ومقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية.

وذكر أن عدد المراكز الانتخابية 117، بعدد لجان فرعية 139، قائلًا إن إجمالي عدد الناخبين 839 ألفا و798، فيما يبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي 18؛ يتنافسون على 3 مقاعد.

وقال إن المحافظة توفر كل اللوجستيات من: مظلات ومبردات وتكيفات وخدمات الإسعاف والكراسي المتحركة ومرافق المياه والكهرباء؛ لضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن «غرفة العمليات الميدانية تتابع الأوضاع مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة، والمربوطة بغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية»، قائلًا إن «الجميع على قدم وساق لتحقيق العدالة في الانتخابات، والالتزام بكل القوانين والقواعد».

وانطلقت عملية تصويت المصريين في الداخل في 20 دائرة انتخابية بـ7 محافظات ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويجري التصويت في 19 دائرة سبق أن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى بها لوجود عيوب جوهرية أثرت على نتيجتها، ليعاد فيها التصويت بين جميع المرشحين من جديد والبالغ عددهم 446 مرشحا يتنافسون للفوز بـ 41 مقعدا.

كما ستجرى انتخابات الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وهي الدائرة الوحيدة التي لم نجت من أحكام القضاء الإداري التي طالت 30 دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى أيضا.