الصين تخفض حصص تصدير الوقود إلى النصف

خفضت الحكومة الصينية حصص تصدير الوقود بأكثر من النصف في أول مجموعة من تراخيص التصدير في العام الحالي، بما يبرز استراتيجية الصين للحد من مبيعات الوقود الخارجية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مسؤولين مطلعين بشكل مباشر على الموضوع إن السلطات أصدرت تراخيص لتصدير 13 مليون طن في مجموعة التراخيص الأولى، وهو ما يقل بنسبة 56% عن إجمالي الصادرات التي تم السماح بتصديرها في أول مجموعة تراخيص عام 2021.

وتراجعت حصص تصدير الوقود خلال العام الماضي ككل بنسبة 36% عن العام السابق، في الوقت الذي أبطأت فيه الصين وهي أكبر مستورد للنفط الخام حصص استيراد النفط الخام وتصدير الوقود في ظل سلسلة من التحديات.

وقال عدد من التجار إن تحقيقات السلطات الضريبية المعقدة مع عدد من مصافي النفط الصينية، وتزايد المنافسة بين الشركات الخاصة والحكومية، وحالة الغموض الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تأخير إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير.

كما يعتقد أن الصين تدرس الحد من حصص التصدير والاستيراد بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.