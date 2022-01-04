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الشرطة الإيطالية تقبض على طبيب للاشتباه في اتجاره بشهادات لقاح مزورة

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 9:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يناير 2022 - 9:22 م

ألقى رجال المباحث بالشرطة الإيطالية، القبض على طبيب على خلفية الاشتباه في سرقة 120 جرعة من لقاحات مضادة لكوفيد- 19، ولارتكاب جرائم احتيال خطيرة.

وتشير مزاعم أيضا إلى أن الطبيب سرق لقاحات من مركز تطعيم في بلدة أسكولي بيتشينو الصغيرة بوسط إيطاليا، لكن يبدو أنه لم يستخدمها، وفقا لما أعلنت شرطة الدرك ومكتب الادعاء العام، اليوم الثلاثاء.

كما يُزعم أن الطبيب أصدر شهادات تطعيم تتعلق بنحو 150 جرعة لم يتم استخدامها مطلقا، وتعتقد الشرطة أن 73 شخصا تلقوا شهادات تطعيم مزورة من الطبيب وأطلقت تحقيقا أيضا بشأنها.

وأفاد مكتب الادعاء العام بأن مشتبها به تمت تحديد إقامته، حيث يُعتقد أنه يتاجر في شهادات تطعيم زورها الطبيب.

وتمت مصادرة شهادات التطعيم المزورة، وكان أول ما أثار شكوك الشرطة العدد الكبير للغاية من شهادات جرعات اللقاح المعطاة التي تحمل توقيع الطبيب، الأمر الذي أدى لإطلاق تحقيق بشأنه.


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