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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الغربية يتابع رفع مياه الأمطار من شوارع 3 مدن

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 4 يناير 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 يناير 2023 - 5:57 م

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود رجال الوحدات المحلية بمركز ومدينة السنطة، وبسيون، وكفر الزيات في رفع مياه الأمطار عقب سقوطها اليوم الأربعاء، تحت إشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن.

وتمركزت معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أماكن تجمع الأمطار، المتفق عليها مسبقا في الاجتماعات التنسيقية، كإحدى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة موجات الطقس المتقلبة.

وتعرضت المحافظة لسقوط أمطار اليوم، وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح، ورفعت حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ والتعامل مع الأمطار.

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