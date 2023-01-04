ضبط 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط 6 أشخاص؛ لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في المطرية.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، تنقيب بعض الأشخاص عن الآثار داخل شقة كائنة بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المُشار إليها، وأمكن ضبط 6 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضي ملك أحدهم وعُثر بداخلها على حفرتين بعمق 10 أمتار وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.