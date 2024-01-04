الزمالك يلجأ للمدرسة الهولندية لحسم ملف المدرب الأجنبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اسم جديد دخل ضمن دائرة الترشيحات النهائية لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلفا لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض.

الهولندي جون فان دين بروم مدرب اندرلخت البلجيكي السابق مرشح لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

آخر تجارب فان دين بروم كانت مع فريق لخ بوزنان البولندي قبل أن يرحل في ديسمبر 2023.

ويملك جون فان دين بروم تجربة مع نادي التعاون السعودي في عام 2022 لكنها لم تستمر طويلا، والتي قاد خلالها الفريق في 7 مباريات فقط

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، كان قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي توقيع عقد رسمي مع معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم.

وتولى معتمد جمال تدريب الزمالك منذ شهر تقريبًا بعد توجيه الشكر إلى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.