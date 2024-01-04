البحرية الأمريكية: الحوثيون نفذوا 25 هجوما بمنطقة البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر

- ولا وجود للمارينز على السفن التجارية لتوفير الأمن بالبحر الأحمر



قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال، براد كوبر، إن الحوثيين نفذوا 25 هجوما في منطقة البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنهم شنوا هجوما، صباح اليوم، بقارب بحري مسير.



وأضاف كوبر، خلال تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أن القوات الأمريكية أسقطت حتى الآن 61 طائرة بدون طيار وصاروخا انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون، مردفا: "لا معطيات لدينا تشير إلى استهداف مباشر للسفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر".



وتابع: "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل، ولا مؤشرات على أن سلوكهم غير المسئول يتراجع".



وأوضح قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، أن 22 دولة تساهم حاليا في تحالف "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، موضحاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساهم بسفن فيها، وأن التحالف دفاعي بطبيعته، وأي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى.



وفي هذا السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد جنود من مشاة البحرية (المارينز)، على السفن التجارية لتوفير الأمن في البحر الأحمر في هذا الوقت.



وأوضحت أن قارباً تابعاً لجماعة الحوثي في اليمن، انفجر في البحر الأحمر، الخميس، لكنه كان على بعد أميال من الأسطول الأمريكي.