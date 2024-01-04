محافظ القليوبية: رفع درجة الاستعدادات للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تشكيل غرفة عمليات يتم ربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمتابعة أعمال التأمين واستعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وقرر رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفه بأعمال التأمين.

فيما قدم المحافظ، التهاني لللأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد الجديد متمنيا لهم كل الخير والسعادة، مؤكدا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائما صفا واحدا.

وأكد خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء، ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكل المنشات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس، وإزالة كل الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.



ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد أطقم الاطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الاسعاف على مستوى المحافظة فى محيط الكنائس والحدائق العامة وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.

وبدورها رفعت مديرية الطب البيطري، درجة الإستعداد القصوى لتلقي أية شكاوى على مدار 24 ساعة بغرف طوارئ المديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينه والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإيقاف جميع الأجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات.



شدد المحافظ، على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يوميا بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.