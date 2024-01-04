قالت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزل عائلة أنور أبو هولي، مدير مركز إسعاف المحافظة الوسطى في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأضاف العلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، منذ قليل، إن الاستهداف أسفر عن وقوع عدد من الإصابات والشهداء، مشيرا إلى تمكن طواقمه من إخلاء شهيدين وخمس إصابات حتى اللحظة، فيما لا يزال الكثيرون تحت الأنقاض.

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، أخلت مساء اليوم، عائلة مكونة من ثمانية أفراد، "الأم كفيفة وأطفالها السبعة، من بينهم ذوي إعاقة".

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وكانت العائلة محاصرة في منزلها في منطقة الكتيبة في خان يونس، وتمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، في عملية استمرت لساعات نظرا لإغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، من إخلائهم بأمان إلى مستشفى الأمل التابع للجمعية.