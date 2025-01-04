النيابة في واقعة قهوة أسوان تطالب بالإعدام للمتهم: لا تأخذكم به شفقة كما لم يشفق بالمجني عليه

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بمنطقة مصر الجديدة في الكوربة، بسبب خلافات نشبت بينهما.



ووجهت النيابة العامة للمتهم "ن.ص" البالغ من العمر 28 عاما حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، أنه قتل المجني عليه محمد عبد الرازق عمداً مع سبق الإصرار والتصيد بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه.

• مرافعة النيابة

واقعة اليوم بطلها هذا الجبار الأثيم فاجعة لم تحدث من قديم الزمان منطقة الكوربة من المناطق التراثية لم تلطخ بالدماء ولا يعلمون أنه يتواجد بها مجرم بهذه البشاعة..هكذا بدأ ممثل النيابة العامة مرافعته خلال جلسة المحكمة.

وأضاف أحمد خالد، ممثل النيابة العامة، أنه تعود وقائع الدعوة إلى خلاف على عقار بين المتهم والمجني عليه عندما ظفر المتهم بالمجني عليه وطعنه بطعنة غادرة بالبطن وما كان به أن كال له عدد من الطعنات وجثم فوقه وتخلص منه ضربات قالته وأفعال جاثمة ووقف بالطريق تفوه بعبارات كأنه انتصر، وقامت لجنة المساعدات الفنية بعرض المقطع الذي تحدث عنه النيابة العامة.

وأردف ممثل النيابة العامة: "مشاهد قاسية كنا نتمنى أن تكون عمل درامي لا أكثر من ذلك وانتشرت بين الناس وتسببت بمخاوف لعامة المجتمع وتسبب في ترمل زوجته وتيتيم أولاده".

وأضاف أمين عصر وكيل النائب العام: "نعلم أنه في إصدار الأحكام مشقة فإن الوقائع ثابتة، حيث قامت جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقرر المتهم أنه ترصد له أثناء مروره وطعنه بأنحاء جسده وقال (أنا كان في بيني وبينه خلافات كثيرة وكنت عاوز اخلص عليه بعد ما أخد مكان في العقار اللى به محل العصير بتاعي)".

واختتم "يا من عصيت الله جهرا جزائك الإعدام شنقا لقد أنهت المرافعة لكن لم تنتهي آثار ما أقترفه هذا المتهم وننتظر الحكم العادل منهم يقضي بالقصاص لأسر المجني عليه والمجتمع ولا تأخذكم به شفقه مثلما لم يشفق على ضحيته".